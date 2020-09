Cottagecore: Warum die Jungen die Lust aufs Land entdecken

Auf dem Instagram-Account von Laricha werden sie oft in einem ländlichen Umfeld in Szene gesetzt; als Referenz auf die Herkunft der Stoffe, tragen sie die Namen von oberösterreichischen Gemeinden wie Weyregg oder Andorf. Auch der Name „Laricha“ ist eine lokale Bezeichnung für Leintuch. „Wir spielen gerne mit dem ländlichen Aspekt, aber wollen nicht, dass nur dieser dominiert“, so die Designerinnen. Sie verstehen „Laricha“ als zeitgenössische Kollektion mit ländlichen Wurzeln. „Die Looks fügen sich genauso gut ins Land- wie ins Stadtbild.“ Ein Credo, mit dem sich auch das Phänomen „Cottagecore“ gut beschreiben lässt.

Neues Lebensgefühl

Und wenngleich es nahezu ausschließlich junge Frauen sind, die dieses in den sozialen Medien bedienen – obwohl sie statistisch am häufigsten aus ländlichen Gebieten abwandern – ortet Rohrer einen gesamtgesellschaftlichen Trend: „Themen wie Nachhaltigkeit, Natur und Regionalität haben in jüngster Vergangenheit enorm an Bedeutung gewonnen.“ Damit können sich auch die Designerinnen von „Laricha“ identifizieren: „Laricha ist die Kombination aus Nachhaltigkeit und Individualität. Zwei Komponenten, die an Wichtigkeit gewinnen in Zeiten der Globalisierung und des Fast-Fashion-Wahnsinns – das ist auch das Lebensgefühl, das wir transportieren wollen.“ Ein Lebensgefühl, das in Zeiten von Corona eher zu- als abnehmen wird, ist Rohrer überzeugt.