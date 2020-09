Servus in Wien! Mit offenen Augen durch die Stadt

Sehen Sie, so einfach ist das. Alte Hütte, neuer Zugang – und schon wird die Sache spannend. Wir spielen also für ein paar Tage Besucher in der eigenen Stadt und entdecken Wien neu.

Wer will, kann diesen Stadtspaziergang vom Zentrum, der City, aus starten. Oder sich vom Westen, von Schönbrunn aus, dem Stadtkern nähern. Auf alle Fälle wird es ein Spaziergang quer durch die Jahrhunderte, von einer mittelalterlichen Ansiedlung zu einer modernen Metropole.

Mittelalter, weil zwischen Hofburg, Stephansdom und Ruprechtskirche die Vergangenheit nach wie vor zu spüren ist. Modern, weil Wien seit Falcos Höhenflug in den 1980er-Jahren auch da ein Wörtchen mitzureden hat.

Auf eine Melange ...

Zu Falcos Zeit galt in Wien ein Cappuccino fast noch als exotisch, heute ist es eine Melange. So ändern sich die Zeiten. Auch für die Fremdenführer. Mehr als 500 von ihnen leben in der 2019 zum zehnten Mal en suite zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürten Metropole Mitteleuropas. Eine davon ist Patrizia Kindl. Sie bietet mehrere Touren an, etwa durch das Hietzinger Cottageviertel oder die Themenführung „Lachendes Wien – ein Stadtspaziergang in Anekdoten“.

Mit einem Wort, Fremdenführerin Patrizia kennt Wien wie ihre eigene Westentasche. Welchen Tipp gibt sie uns mit auf die Reise durch die eigene Stadt? „Kennen Sie die Legende vom Lieben Augustin?“ – „Nur vom Hörensagen.“ – „Gut, dann zeige ich Ihnen, wo sie ihren Ausgang genommen hat.“

Singen & Schnitzel

Gesagt, getan. Vor dem Griechenbeisl oberhalb vom Schwedenplatz befinden sich einige Touristen. Das historische Gemäuer, in dem Mozart und Beethoven und später Johnny Cash eingekehrt sind, fasziniert nach wie vor. Der legendäre Bänkelsänger, der einst die Pest überlebt hat, soll hier Halt gemacht haben. Und zwar quietschlebendig, denn zuvor war er schon für tot erklärt worden.

Griechenbeisl? Dieser Name ist irreführend, im ältesten Gasthaus der Stadt gibt es natürlich auch die Leibspeise ihrer Bewohner, ein Wiener Schnitzel. Die Portionen sind üppig. Kein Problem, wir sind mit dem City-Bike hier und bis zur nächsten Station – der barocken Pracht des Belvedere – lassen wir locker ein paar Kalorien liegen. Nach der Schinderei haben wir uns ein Abendessen in schöner Atmosphäre verdient. Wie wäre es mit einer Candlelight-Dinnercruise am Donaukanal? Der Donaudampfschifffahrtskapitän und seine Crew machen’s möglich.

Dass Wien eine Reise wert sei, vermelden Reisemagazine und -sendungen seit Jahren. Mit Erfolg. Eine „Galileo“-Wien-Extra-Sendung zum Thema „Die lebenswerteste Stadt der Welt: Was macht Wien so einzigartig?“ verzeichnete vor einem Jahr immerhin mehr als 450.000 Aufrufe. Man sieht, allein den Namen Wien zu erwähnen, wirkt.