Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Es sind nur ein paar Schritte und plötzlich wird es still. Mitten im quirligen Treiben der Wiener Innenstadt, zwischen Stephans- und Schwedenplatz, ruht der Heiligenkreuzerhof – ein verborgenes, verstecktes Architekturjuwel. Wer durch das Tor geht, taucht in eine historische Welt ein: Seit Anfang des 13. Jahrhunderts gehört der Innenhof dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz, die Häuser aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert sind die ältesten Zinshäuser Wiens. Seit einiger Zeit beherbergt diese stille Oase auch das Restaurant „Buxbaum“, das einen entzückenden Schanigarten hat. Dort lassen sich laue Abende (von denen wir im Spätsommer hoffentlich noch einige haben werden), besonders genießen. Kennen auch Sie solche noch recht unbekannte Orte in Wien? In dieser Ausgabe haben wir einige davon zusammengetragen und nehmen Sie mit zu außergewöhnlichen Plätzen und neuen Entdeckungen – ein „Weekender“ der besonderen Art! Wenn Sie weitere Insider-Orte der Stadt kennen, so mailen Sie mir gerne.

Apropos Insider: Der Schriftsteller und Bestsellerautor Robert Seethaler verrät uns im Interview Persönliches über sein Leben, seine Gedanken und seinen Werdegang – dabei kam selbst für langjährige KURIER-Redakteure Überraschendes zutage: So war er doch tatsächlich einmal Redaktionsbote im KURIER. Damals gab es noch kein Internet, erzählt Seethaler, also sei er zweimal täglich zur Börse gefahren und habe die Aktienkurse geholt.

Viel Vergnügen mit dieser und den weiteren Storys dieser Ausgabe!