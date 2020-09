Starfotograf David Drebin: "Mir geht's um Sex"

So ist das also. Der Meisterfotograf aus Kanada ist auch ein großer Meister des kultivierten Augenzwinkerns. Großartig etwa sein Foto „Girl in New York“, auf dem man, bei all den abendlichen Dächern und erleuchteten Fenstern doch recht lange suchen muss, bis man das „Girl“ auf einer Terrasse stehen sieht. Ganz klein in der großen Stadt.