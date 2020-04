Jason Statham, Charlize Theron & Co: So wurden sie zu Stars

Charlie Hunnam

"Es war Weihnachtsabend, ich war noch auf der Suche nach Geschenken - und nicht mehr ganz nüchtern", erinnert sich der Star aus "Sons of Anarchy", "Pacific Rim" und "Papillon" an seine Jungendjahre in Newcastle upon Tyne, England. Die Produzentin der einzigen TV-Show, die in Nord-England spielte, war zufällig im selben Schuhladen wie Charlie Hunnam. Er warf ihr eine Kusshand zu, ohne sie zu erkennen. "Hast du je daran gedacht, Schkauspieler zu werden", fragte sie ihn gleich darauf...