Golfreisen in Österreich: Abschlag mit Abstand

Wer im Salzkammergut einen Golfurlaub plant, der findet in einem der Partnerhotels nicht nur gute Qualität, sondern auch mächtige Rabatte. Zwei Greenfees, das sind Berechtigungen, den Platz einmal zu spielen, kosten dann 45 Euro. Der Hubertushof gleich neben der Kaiservilla bietet sich ideal dafür an. Der Golfclubs Eichenheim in Kitzbühel wiederum ist Teil des Grand Tirolia-Ressorts. Der Kremser Othmar Seidl hat Hotel und Golfplatz vor zwei Jahren von den russischen Eigentümern erworben. Hotelgäste spielen auch hier günstiger. Seidl hat Hotel und Club am Südhang von Kitzbühel einen neuen Wohlfühlfaktor gegeben. Die erweiterte Terrasse des Clubhauses lädt zum Verweilen ein. Es gibt eine Weinbar und ein neues Restaurant. Viele kommen zum Heiraten her. Das Schöne am Golf ist, dass Spieler unterschiedlicher Spielstärken miteinander auf die Runde gehen können, was bei anderen Sportarten nicht so spannend ist. Hier können auch schwächere Spieler gute besiegen. Und so können auch ganze Familien gemeinsam ihre Runden drehen. Das Hotel bietet einen luxuriösen Spa-Bereich samt Outdoor-Pool. Seidl will es von 180 auf 330 Betten ausbauen. Aufgrund der Größe des Areals von 60 Hektar wird es hier dennoch niemals zu eng.