Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Wussten Sie, dass die blau-weißen Streifen einst Matrosen trugen, um früher gesehen zu werden, sollten sie über Bord gehen? Längst haben sie sich auch im Modesektor etabliert. Unser schickes Titelbild zeigt: Streifen gehen einfach immer, und das in jede Richtung, wenngleich viele sie seit Coronazeiten im Kampf gegen die Quarantänekilos in der Längsvariante bevorzugen (auch ich!). So oder so, für den Modeschöpfer Jean Paul Gaultier erinnert das Muster heute weniger an Abenteuer auf hoher See – vielmehr an Sommer, Strand und Urlaub, sagt er uns und verrät, wie es nach seinem Rückzug aus der Modewelt weiter geht. „Ich habe noch viel vor“, so sein Statement.

Wir haben auch viel vor mit Ihnen, in dieser Ausgabe – denn wir entführen Sie in die Welt der trendigsten Sommerkleider, mit und ohne Streifen. Wir reisen mit Ihnen zu den spektakulärsten Kulissen der Welt, eingefangen von Top-Fotografen und schnabulieren diese zähen, wabbeligen aber unbeschreiblich schmackhaften Mochi – und erklären, warum die ganze Welt verrückt nach ihnen zu sein scheint. Ziemlich futuristisch geht es bei unserer Geschichte zur virtuellen Mode zu: Tatsächlich kostet das erste digitale Couture-Kleid mehr als 8.000 Euro – Experten zufolge ein neuer Geschäftszweig mit viel Potenzial. Klingt kurios, ist es auch. Aber vielleicht ist es uns allen eines Tages möglich, Kleidung vor dem Einkauf auf den eigenen Körper projizieren zu lassen – wir könnten unseren modischen Horizont maßgeblich erweitern, so viel wäre sicher!