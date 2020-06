Der Kulinarik-Trend: Warum sind alle verrückt nach Mochi?

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Herstellung. Mochi, die, einer japanischen Tradition entsprechend, aus Klebereis hergestellt werden, was außerhalb Japans allerdings so gut wie niemand macht. Und jene Art mit Reismehl, die sich im Rest der Welt durchgesetzt hat. Mochi aus Reismehl sind weniger klebrig, es gibt sie in unzähligen Varianten, besonders beliebt sind Füllungen aus Erdnussbutter, Schokolade, Kakao, Erdbeerstücken oder süßer Bohnenpaste. In Japan werden Mochi aber auch auf Spießen gegrillt und mit scharfen Saucen serviert. Der letzte Schrei sind Mochi mit Eis gefüllt, ein ganz besonderer Gaumenkitzel.

Wiener Gaumenkitzel

Mochi werden heute in den besten Restaurants der Welt in allen erdenklichen Varianten zubereitet. Ist in Wien von Mochi die Rede, dann denken die meisten sofort an das gleichnamige Lokal in der Praterstraße im zweiten Bezirk. Diese Lokalität hat zumindest in Österreich viel dazu beigetragen, dass die eigenwilligen Teigbällchen heute so gefragt sind. 2012 gegründet, entpuppte sich das Mochi mit asiatisch-kalifornischer Küche in kürzester Zeit zu einem Kulttreff, kaum ein Restaurant in Wien war vom Start weg derart ausgebucht.

Name und Konzept stammen von den beiden Gründerpärchen Eduard und Nicole Dimant sowie Tobias Müller und Sandra Jedliczka. Die vier arbeiteten davor schon in Berlin zusammen. Und weil der Laden in Wien von Anfang an brummte, eröffnete das Quartett schon bald einen Take-away-Shop gegenüber dem Stammlokal und danach die Mochi Ramen Bar, ebenfalls im zweiten Bezirk. Was zu viert und mit einem Koch begonnen hat, hält heute immerhin 65 Mitarbeiter in Lohn und Brot.

„Warum wir das Lokal Mochi genannt haben, kann man gar nicht so genau sagen“, meint Eduard Dimant, „uns hat das Wort einfach gut gefallen.“ Und dass ein Lokal mit diesem Namen auch Mochi auf der Speisekarte hat, versteht sich eigentlich von selbst. Dimant: „Am Anfang waren die Leute noch eher skeptisch, heute sind Mochi bei uns ein Renner.“Eine eigene Köchin liefert jeden Tag in der Früh Berge von Mochi ins Haus.