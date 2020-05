Vom großen Glück auf zwei Rädern

Fragen der Ästhetik und der handwerklichen Perfektion spielen dabei schon lange eine Rolle. Noch vor ein paar Jahrzehnten gab es in jeder französischen, belgischen und niederländischen Stadt mindestens einen gefragten Rahmenbauer. „Und in einer norditalienischen Stadt an jeder Ecke“, behauptet Christoph vom Salon Veletage, dem Spezialisten für außergewöhnliche Zweiradambitionen in der Wiener Praterstraße.