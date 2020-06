Fotogewinner: Das spektakuläre Schauspiel der Natur

Es kommt eben auf die Perspektive an. Gerade wenn man eine Aufnahme machen will, die sich von üblichen Schnappschüssen abheben soll.

„Density“ („Hohe Dichte“) nennt John Kimball Laluma sein Foto. Wie wahr, denn wie unschwer zu kennen ist, lebt man hier auf sehr engem Raum. Ein Blick auf den blauen, wolkenlosen Himmel kann echt befreiend wirken. So gesehen, drückt diese Aufnahme genau dieses Gefühl aus.

Jetzt könnte man meinen, Landschaftsfotografen seien eine besondere Spezies. Man denkt an Outdoor-Typen mit sonnengegerbtem Gesicht samt romantischem Blick auf unberührte Natur. Oder an Fanatiker, die meilenweit gehen, um auf genau das eine Motiv zu stoßen, von dem sie so lange fantasiert haben: die total perfekte Landschaftsaufnahme, die nur zeitig in der Früh gelingt. Und das auch nur, wenn man in einem Baumwipfel auf einem Ast hockt.