Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Die Park- und Erholungsanlagen der Zukunft haben eines gemein: Kleinteilige Module mit mehr Platz für den Einzelnen, gepaart mit stylischen Designs in Interieur und Bepflanzung. Privatsphäre ist im Fokus, Rückzugsorte werden großzügig geplant. In der Praxis sieht das so aus: Schwimmende Mini-Inseln, bepflanzt mit schattenspendenden Bäumen, oder Hecken, gesetzt in Form eines Labyrinths, in deren „Gängen“ man sich auf Sitzbänken niederlassen kann. Weitläufige Wiesenanlagen weichen diesen neuen Designs, die vielmehr kleine, feine Oasen bieten. Für unseren schnellen, digitalen Alltag ist das eine wertvolle Entwicklung – solche Parks schaffen auch in dicht besiedelten Metropolen Raum für Individualität, Erholung und eine Auszeit vom lebhaften Cityleben. Neue Projekte und Entwicklungen haben wir in der aktuellen Ausgabe zusammengetragen.

Entspannung erleben viele zunehmend auch (wieder) beim Handarbeiten. Quer durch alle Altersklassen hindurch manifestiert sich hier ein Revival – ob Stricken, Häkeln oder Töpfern: Haptisches Werken wird zum modernen Freizeiterlebnis. Vermutlich ist die Erholung auch deshalb so groß, weil wir dabei vollkommen eingenommen werden und es uns unmöglich ist, nebenbei ein Smartphone zu bedienen. Das ist retro, aber vieles, das retro ist, wird ja gerade wieder schick. Wir vertiefen uns in die Materie und ergründen auch, wie gut uns das Handarbeiten in der Seele tut. Ich gebe zu, auch ich habe das Schulwissen dazu vor einiger Zeit aufgefrischt, und ich kann Ihnen sagen: Es war ein Erlebnis!

Schönes Lesen!