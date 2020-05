Was Architekten für unsere Freizeit bauen: Die schönsten Parks der Welt

UNSERE GRÜNE LUNGE

Warum Natur Gesundheit bedeutet und wir manchmal auch einen Baum pflanzen sollten.

Wir brauchen sie. Die Luft zum Atmen. Und schätzen sie vor allem, wenn wir tief einatmen – in der Natur. Allein eine 100-jährige Buche reinigt die Luft, speichert etwa 3,5 Tonnen schädliches CO2 in ihren Blättern und sorgt damit für eine sauberere Umwelt. Das zeigt, wie wichtig Grünflächen auch in der Stadt sind. Der Erhalt einer natürlichen Landschaft ist für unsere Gesundheit wichtig und gibt uns den Freiraum, den wir für eine unbeschwerte Freizeit mit Familie und Freunden brauchen. Alleine wenn wir uns in der Natur nur bewegen oder Sport machen, führt das zu einem gesünderen Herz-Kreislaufsystem. Naturerleben ist für unsere schnelllebige Gesellschaft sogar lebensnotwendig. So dienen die Erkenntnisse des heute wieder oft zitierten Philosophen und Autors Henry David Thoreau, Urvater der modernen Naturschutzbewegung, als Basis für aktuelle wissenschaftliche Studien. Denn Thoreau lebte im Jahr 1854 selbst freiwillig zwei Jahre im Wald, um die positive Auswirkung derNatur auf die Gesundheit zu testen. Wie auch die Studien der österreichischen Bundesforste zum Thema „Wald und Gesundheit“ zeigen, dass Naturerleben das menschliche Wohlbefinden auf drei Ebenen fördert, nämlich Körper, Psyche und Gesellschaft.

Kampf den Kopfschmerzen

Neuen amerikanischen Studien zufolge reicht schon der Anblick von Natur oder ein Spaziergang im Wald aus, um Cortisol-Werte und Pulsschlag zu senken. Und alleine die Aussicht auf eine Grünfläche führt etwa beiMenschen, die viel im Büro sitzen, zur Linderung von Kopfschmerzen. Wer gerne geht, mit dem Rad fährt, schwimmt, reitet, gärtnert oder gar selbst Bäume pflanzt, hat ein um bis zu 30 Prozent geringeres Sterblichkeitsrisiko als körperlich inaktive Menschen. Die gesundheitsfördernde Wirkung von Natur zeigt sich laut den amerikanischen Psychologen Kaplan und Kaplan auch bei der Erholung von intellektueller Anstrengung. „Direkte“ Aufmerksamkeit, zum Beispiel beim Arbeiten am Computer oder beim Autofahren, erfordert anstrengende Fokussierung. Aufmerksamkeit ohne Anstrengung wird etwa erzielt, wenn man etwa Wasser beim Fließen zusieht oder ein Tier beobachtet oder eine Landschaft betrachtet – ein rascher Erholungsprozess setzt ein.

Allein in Österreich fühlt sich bereits jeder Vierte von Burn-out bedroht. Da kann schon der Aufenthalt in der Natur von zwei Stunden pro Woche deutlich das Wohlbefinden steigern. Interessant ist auch, dass Kinder, die einen Wald-Kindergarten besuchen oder in einer natürlichen Umgebung aufwachsen, ein höheres intellektuelles Niveau und eine höhere Aufmerksamkeitsschwelle zeigen als Kinder, die in einen Kindergarten in einer verbauten Umgebung gehen. Außerdemhaben sie ein um 55 Prozent geringeres Risiko, im Erwachsenenalter psychisch zu erkranken. Denn das Leben in einer Umwelt ohne Naturkontakt fördert das Entstehen psychischer Erkrankungen.

Auch für ältere und kranke Menschen können Grünflächen wie Medizin wirken, sie fühlen sich nach einem Naturerlebnis fitter und weniger einsam. Das wissen wir schon vom „Waldbaden“, das auch unser Wohlbefinden steigert und sogar Schlafstörungen lindert. Also raus in die Natur, tief Luft holen und einatmen!