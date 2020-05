Ex-Profi-Kicker Peter Hackmair: "Ich hatte ein Riesen-Ego"

freizeit: Sie haben reagiert, indem Sie auf Weltreise gegangen sind...

Peter Hackmair: Meine Weltreise war eine Flucht. Danach bin ich in ein großes Loch gestürzt. Ich bin wochenlang nicht aus dem Bett gekommen, habe viel geweint. Es ging nur darum, den Tag zu überleben. So hat meine Transformation begonnen. Den Schmerz anzunehmen hat mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Etwas loszulassen ist ein Prozess, der wehtut. Durch dieses Tal der Tränen muss man durch. Dann aber schöpft man Kraft daraus. Man muss sich fragen: Was ist einem wirklich wichtig? Die Antwort hilft einem, weiterzumachen.

freizeit: Einmal öfter aufstehen als hinfallen, das klingt leichter als es ist. Was hilft denn, im Idealfall über sich selbst hinauszuwachsen?

Peter Hackmair: Erstens, den Mut haben hinzufallen. Das wird vielen derzeit vom Virus aufgezwungen. Was umso schmerzlicher ist, weil sie sich nicht aktiv für eine Veränderung entschieden haben. Zweitens: die Verbundenheit mit Herzensmenschen, die einen unterstützen. Aus der Resilienz-Forschung weiß man: Man bewältigt Krisen nur dann, wenn einem ein Mensch zur Seite steht, der bedingungslos an einen glaubt. Und drittens: Tun, was einem am meisten Freude bereitet. Das bewirkt, dass wir unser Potenzial voll entfalten.

freizeit: Und wenn sich damit kein Geld verdienen lässt?

Peter Hackmair: Es reicht oft schon ein Kompromiss. Selbstverwirklichung kann auch bedeuten, statt 50 Stunden nur 35 zu arbeiten. Und dafür zwei Nachmittage mehr bei der Familie zu sein. Unser Markt baut darauf auf, dass der Stärkere gewinnt. Aber eine Krise hat viele Facetten. Etwa nicht nur auf sich zu schauen, sondern auch auf andere. Viele in Österreich machen das bereits. Das finde ich befreiend bei all dieser Selbstoptimierung. Nicht nur überall mehr Geld rauszuholen, sondern schlichter zu denken. Zu entschleunigen. Auch das habe ich gelernt.