Glückskinder: der Nachwuchs von Uma Thurman, Tom Hanks & Co

Gerade war sie auch in einer mit Megastars vollgepackten Produktion auf der großen Leinwand zu sehen: In Quentin Tarantinos „Once Upon A Time in Hollywood“.

Wissen, wie’s läuft

Dabei macht sich Maya Hawke keine blauäugigen Illusionen darüber, warum sie manche Rollen bekommt: „Für Once Upon A Time bin ich den ganz normalen Weg gegangen.Video aufgenommen, über meinen Agenten verschickt, gewartet. Es gibt nie irgendwelche Anrufe meiner Eltern oder Treffen, bei denen man jemanden um einen Gefallen bittet“, sagt sie. „Aber mir ist schon klar, dass mein Name mir Türen öffnet, Möglichkeiten bietet, die ich sonst nicht hätte. Ich bin keine berühmte Schauspielerin, trotzdem bekommen die Produzenten jede Menge PR, wenn sie mich engagieren. Das wissen sie.“