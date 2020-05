Rosé ohne Schmäh

Die 37. Flaschenpost und noch kein Rosé? So kann das nicht weitergehen! Als Campari getarnt glänzt jetzt also „Pia und die starken Männer“ im Glas. „Der ist cool! Wir sagen ,Männerrosé’“, erläutert Pia Strehn. Sie ist für die Vermarktung des gleichnamigen Familienweinguts, das eine tolle Rosé-Vielfalt herausbringt, zuständig. Cool ist er, das stimmt! „Männerrosé“ dürfte der böse Bruder von „Frauenmuskateller“ sein. Haha. Sinnvoll oder richtig sind diese Attribute nicht. Laut Sensorikern weisen Frauen zumindest ab der Pubertät ein besseres Riechvermögen auf als Männer, aber dass ihnen per se Weinsorten oder -typen schmecken, kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Präferenzen für Geschmäcker, Gerüche und Flavours erlernen wir großteils im Laufe des Lebens.