Warum die neue Mode nicht besser in die Coronazeit passen könnte

Eine weitere Analogie zu vergangenen Zeiten sieht Mode-Expertin Tina Konsel in den schönen Künsten: „Kultur und Kunst sind gerade in schwierigen Phasen wichtig für die Menschen. In der Biedermeier-Zeit entwickelte sich die Kammermusik. Statt Musik in der Oper oder im Konzertsaal zu genießen, erfreute man sich und seine Familie damit zu Hause.“ Für das Musizieren und Lesen von Literatur sei in den vergangenen Wochen mehr Zeit da gewesen. Das alles habe uns geholfen, diese Phase der Entbehrungen zu überbrücken.