Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Ein Sommer wie damals? Wird heuer nicht stattfinden. Eher: Ein Sommer ganz anders. Noch wissen wir nicht, wie wir die heiße Jahreszeit verbringen können, an welche Orte wir fahren werden und wie es sich dort mit Sicherheitsmaßnahmen anfühlt. Doch davon sollten wir uns die Vorfreude auf die sonnige Zeit im Jahr nicht nehmen lassen. Sehen wir doch die guten Seiten: Wir leben in einem Land, das prall gefüllt ist mit prächtigen Bergen, zauberhaften Seen, magischen Landschaften und entzückenden Innenstädten – nur das Meer, das fehlt uns noch.

Freilich, die Sehnsucht ist riesig, und ich persönlich vermisse die Inseln – doch vielleicht entdecken wir jetzt Orte in Österreich, die wir sonst nie besucht hätten. Wie viele Sehenswürdigkeiten Ihrer Stadt oder Region haben Sie schon gesehen? Kennen Sie auch die Geschichten dazu? Oft reisen wir ins Ausland und klappern dort Stationen ab, aber hierzulande wissen wir viel zu wenig über das, was quasi vor der Haustüre liegt.

Lassen wir uns auch den Genuss nicht einschränken: Die österreichische Küche besteht aus so vielem mehr als Schnitzel und Schweinsbraten. Fische aus unseren Gewässern (Tipp: Zander aus dem Wallersee, herrlich zubereitet im Seehotel Winkler) und Fleisch vom Bauern (etwa das Tullnerfelder Schwein vom Höllerschmid) sind von höchster Qualität – kreativ gekocht und auf dem Teller in Szene gesetzt garantieren sie herrliche Geschmackserlebnisse. Da ist auch die sensationelle spanische Paella für einen Moment vergessen.

