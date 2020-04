Eine kulinarische Reise zu globalen Essgewohnheiten

FRANKREICH / Soulaymane Landim Silva Fernandes, 8 Jahre. Soulaymane liebt Fisch. Und den isst er immer anders. Einmal gesund, wenn ihn seine Mutter kocht und mit Gemüse auftischt. Und einmal ungesund, als Fischstäbchen von Fast-Food-Ketten. Seine Großeltern kamen von Marokko nach Frankreich.

Auch Geschmack muss wachsen. Und ändert sich. So sind auch die kulinarischen Freuden der Erwachsenen stets im Wandel. In Österreich zeigt sich, dass traditionelle Gerichte wie Wiener Schnitzel oder Gulasch mit Knödel immer öfter durch aktuelle Kulinarik-Schmankerln ersetzt werden, die unsere Küche beeinflussen. Egal ob bei Veganern, Flexitariern oder Vegetariern, die österreichische Küche ist heute mit kulinarischen Einflüssen der ganzen Welt gewürzt. „Foodtrends sind Antworten auf aktuelle Bedürfnisse und Probleme und spiegeln wandelnde Werte“, schreibt Food-Trendexpertin Hanni Rützler. Und Ernährungsberaterin Andrea Ficala sagt, „zu einem Esstrend entwickeln sich sofort gegenteilige Trends. Also zu regional – global, zu Fast Food – Slow Food und so weiter.“ Aber generell sind ganz klare Veränderungen im Ess-Verhalten zu bemerken. "Von Zeiten des Verzichts hin zum absoluten Überfluss. Vom Zuhause von der "Hausfrau und Mutter" gekocht, bis hin zum Außer-Haus-Essen und Snacken bei der Berufstätigkeit aller", sagt Ficala. "Aktuell erleben wir auch einen Trend hin zu vegetarischen Ernährung, es wird vieles ethisch hinterfragt und auch auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen bewertet. Aber auch hier bitte nicht vergessen: das alles passiert in einer gewissen Bevölkerungsschicht mit mittlerem bis höherem Einkommen. Es gibt Stadt-Land-Unterschiede, z.B. auch die Entwicklung hin zum Singlehaushalt verändert natürlich auch unser Ernährungsverhalten. Grundsätzlich ist das Interesse an Gesundheit groß, aber in der Umsetzung noch immer schwierig für die meisten von uns." Da aber vor allem junge Frauen die größte Ernährungs-interessierte Zielgruppe sind, entstehen Ernährungstrends dort, wo es Menschen wirtschaftlich gut geht."