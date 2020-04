Lust auf Österreich: Warum das Gute so nah liegt

Das Gute liegt so nah

Oh, nein, nicht schon wieder so ein Spruch. Aber, warum eigentlich nicht? Oft kennen wir uns am anderen Ende der Welt besser aus als bei den Sehenswürdigkeiten vor der eigenen Haustüre. Ist doch so, oder waren Sie schon einmal im größten Nationalpark Mitteleuropas, in den Hohen Tauern?

Na, dann wird es Zeit. Dort, wo Murmeltiere und Füchse fast zweitausend Quadratkilometer unberührter Natur gute Nacht – und guten Tag – sagen, schlägt im Sommer gerne auch der deutsche Bundesligist FC Schalke 04 in seinem Sommertrainingslager seine Zelte auf.

Zu weit weg für Sie? Zum Glück beginnt das Außergewöhnliche schon dort, wohin keine lange Anreise nötig ist. „Blicke in die schöne Natur und beruhige dein Gemüt über das Müssende“, sagte einst Ludwig van Beethoven. Und der Speis und Trank nicht abgeneigte Komponist tat das möglicherweise, während er seine Augen im Geiste über österreichische Weingärten schweifen ließ.

Als begeisterter Sommerfrischler wandelte Beethoven gerne zwischen Baden bei Wien, der Hinterbrühl und Mödling umher. So tat er sich auch in dieser Hinsicht als Pionier hervor. Die große Ära der Sommerfrische sollte nämlich erst anbrechen, nachdem die Eisenbahn Stadt und Land einander näher brachte. So gesehen ist es mehr als passend, dass der Kultur.Sommer. Semmering „ganz im Sinne Beethovens“ ( Krumpöck) die Sommerfrische von anno dazumal wieder aufleben lassen möchte.