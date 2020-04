Reisen im Kopf

Das ist sich haarscharf ausgegangen. Am 20. März 2020 war die Weinlese beendet. Seit diesem Tag gilt auch landesweite Ausgangssperre. Ernte im März? Gar nicht mehr rausgehen dürfen? Die Rede ist vom fünftgrößten Weinproduzenten der Welt: Argentinien ist ein Land der Wein-Superlative. Im Norden herrschen schon fast tropische Bedingungen, im südlichen Patagonien kann es richtig huschi werden. Größtes Anbaugebiet ist Medoza, am Fuße der Anden, mit Schwemmlandböden aus Ton, Kalk und Sand. Hier ist der Malbec zu Hause. Bei Andrej Razumovsky sogar auf 950 Metern Seehöhe. Er ist gebürtiger Wiener, Quereinsteiger und erst seit 2005 in der Weinbranche tätig. Aber das gleich in entsprechenden Maßen: 35 Hektar bewirtschaftet sein Unternehmen biodynamisch nach Demeter-Richtlinien an der Calle Cobos in Ugarteche.