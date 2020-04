Roland Düringer zur Krise: "Man muss vorbereitet sein"

Sie haben vor 15 Jahren beschlossen, einen anderen Weg zu gehen, ein einfacheres Leben zu führen, das Glück nicht im Außen zu suchen. Ein schöner Satz, ...

... den jeder kennt, aber nur wenige umsetzen. Ich habe es halt durchgezogen in vielen Bereichen und bin total zufrieden damit. Ich tue das aber nicht, um anderen zu zeigen, wie super ich bin, weil ich mit wenig auskomme, Feuer machen oder ein Tier zerlegen kann, sondern weil es mir als Mensch guttut. Ich fühle mich so näher mit dem verbunden, was Menschsein für mich eigentlich ist. Es geht nicht um dieses ganze Blinki-Blinki, das wir rund um uns geschaffen haben. Jetzt, wo einiges zusammenbricht, sehen wir, dass das nur Illusion ist.

Es kann doch auch sein, dass wir die Krise überstehen und Normalität einkehrt?

Das sind so Sätze: Wir werden zur Normalität zurückkehren. Für mich ist das, was als Krieg gegen das Virus verkauft wird, ein ganz anderer. Es ist ja auch echt vertrottelt, gegen etwas, was in der Natur ist, einen Krieg zu führen. Der wahre Krieg, der gerade passiert, ist einer der Hedgefonds und Konzerne gegen die mittelständischen Unternehmen auf der Welt. Die großen haben Gewinne, der Mittelstand wird zerstört. Das ist meine persönliche Meinung.

Wenn dem so wäre, müssten wir alle bei null anfangen. Ist es möglich, mit unserem Hintergrund noch „sein Glück“ zu finden?

Das geht nur dann, wenn man darauf vorbereitet ist. Man muss einen Schalter umlegen. Wenn wir nur an das glauben, was rund um uns ist, dann passiert etwas, was man Kleinhirnmodus nennt. Dann kennt der Mensch nur noch drei Möglichkeiten: Angriff, Flucht oder Totstellen. Ich wünsche mir das nicht herbei, sondern möchte das einfach einmal in den Raum stellen. Sagen wir so: Ein Soldat, der auf ein Feuergefecht trainiert ist, wird nicht erschrecken, wenn ein Schuss fällt, ein normaler Mensch schon. Dann wird er nicht vernünftig agieren. Wenn wir aber vorbereitet sind, wird uns ein Ereignis, egal welches, nicht so hart treffen.