Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Dublin muss heuer ohne die großen Paraden zum St. Patricks Day auskommen: Die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus ist zu groß, die Regierung sagte die traditionellen Paraden ab. Doch auch ohne das grüne Spektakel punktet die Stadt mit Charme und mit weit mehr als dem weltbekannten Guinness-Bier. Wer angesichts der aktuellen Situation zu Hause bleibt oder bleiben muss, kann dadurch mit uns auf Reisen gehen, ohne die Wohnung zu verlassen.

Das Thema Coronavirus beherrscht derzeit die Nachrichtenlage, zu Redaktionsschluss hat die Regierung Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen – bleiben Sie mit uns informiert, und lehnen Sie sich mit der zurück. Bei allem Schrecken und bei all unseren Sorgen entführen wir Sie mit unserem Magazin nach wie vor in die schönen Seiten des Lebens. Wir nehmen Sie etwa mit nach Paris und blicken hinter die Kulissen der Fashion Week und verraten, welche Biere diese Saison im Trend liegen werden. Ein Hinweis für unsere Veranstaltungsseiten: Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 10. März – sollte es danach zu Absagen gekommen sein, bitten wir um Verständnis.

