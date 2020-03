Crémant aus dem Köfferchen

Crémant kommt immer aus einer der acht französischen Weinbauregionen außerhalb der Champagne – zum Beispiel aus dem Elsass, dem Burgund oder aus Limoux. Eine Viertelstunde von den Mönchen entfernt, macht auch die Domaine de la Coume Lumet einen solchen Crémant (aus Mauzac-, Chardonnay- und Chenin Blanc-Trauben). Luc und Isabelle Abadie-Malet haben das Weingut 2012 gekauft. Davor war er Flugzeug-Ingenieur in Toulouse und sie Psychologin. Jetzt halt 54 Hektar Land, davon 20 Hektar Weingärten. „Hügel in den Ausläufern der Pyrenäen, mit Blick auf das Aude-Tal und die historische Stadt Carcassonne“ – hätte wohl jeder von uns so entschieden. Geliefert wird der Wein auch von einem Quereinsteiger: Philipp Geymüller aus meinem Nachbarort Hollenburg ist selbsternannter Wein-Abotheker. Er verschickt monatlich für 33 Euro drei Flaschen Wein in einem bunten Kartonköfferchen. Et voilá!