Bilgeri: "Der Rock'n'Roll war mein Rettungsanker"

Man hat das Gefühl, als würde die Philosophie gerade wieder eine Hochzeit erleben. Findest du nicht?

Vollkommen richtig. Ich denke auch, es gibt eine atmosphärisch registrierbare Sehnsucht der Menschen nach Antworten auf die Grundfragen unseres Daseins. Auch weil Philosophen aufgetaucht sind, die mit brillanter Eloquenz imstande sind, uns an die großen Fragen heranzuführen. Der Wichtigste für mich ist Richard David Precht, obwohl ihn viele als zu modisch empfinden. Ich habe mir seine Philosophie-Trilogie gekauft und bin gerade dabei, alles aus dem Studium wieder aufzuwühlen. Das bringt mich sogar in eine Sehnsucht, in meinem hohen Alter wieder in Hörsäle zu gehen und in dieser Richtung weiterzustudieren.

Laut Udo Jürgens fängt das Leben mit 66 erst an. Ist Alter nicht eine Kopfsache?

Es passiert doch fast alles im Kopf. Wenn du halbwegs auf deinen Körper achtest, ist der Kopf das Instrument, das dich jung oder alt erscheinen lässt. Frag einen Sportler oder schau, wie der (Anm.: französische Slalomläufer) Lizeroux mit vierzig die Piste runterfährt. Er kann jederzeit unter die Top Ten fahren. Ich trage auch viel kreative Wut in mir, das hält jung. Man muss sich gegen alles Mögliche stellen in dieser Welt.

Wogegen genau?

Zum Beispiel gegen den Rechtspopulismus, der wieder erstarkt. Der Gedanke, dass Auschwitz eine ewige Option in uns allen ist, begleitet mich ein Leben lang. Darum bin ich fokussiert auf Ziele. In meinen 20ern war Viktor Frankl (Anm.: der Psychiater), Begründer der Logotherapie, einer meiner größten Heroes. Sinnlehre! That‘s what‘s all about! Frankl hat mit 90 noch angefangen, Fallschirm zu springen. Er ist für mich eine Art Mick Jagger der Psychiatrie.