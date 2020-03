Genießen auf Irisch: Dublin ist auch nach St. Patrick's Day top

Prost auf den Hl. Patrick

Ein paar Tage noch, dann wird hier der St. Patrick’s Day gefeiert. Heuer etwas leiser, denn wegen des Coronavirus wurden nach reiflicher Überlegung die großen Paraden in Dublin und auch in Cork, der zweitgrößten Stadt Irlands, abgesagt. Der Nationalheilige, der ehemalige Missionar Magonus Sucatus Patricius, wird am 17. März dennoch hochgehalten werden. Denn die Iren wären nicht Iren, würden sie diese Gelegenheit vorüberziehen lassen. Und es ist auch egal, ob der heilige Patrick dem Genuss des Gerstensafts frönte. An so einem Feiertag wird der irische Nationalheilige kurzerhand in die Community der Biertrinker eingemeindet. Cheers!

Selbst wenn Barkeeper Dylan gerne noch ein drittes Pint rüberreichen würde, empfiehlt sich Mäßigung. Am nächsten Tag soll es ja genauso weitergehen. Neben dem Abstecher zur Temple Bar sind die Besuche des Stammhauses der Whiskey-Marke Jameson sowie der siebenstöckigen Kathedrale des schwarzen Goldes, der Guinness-Brauerei, ein absolutes Muss. Lassen Sie sich nicht von den Raunzereien in den sozialen Medien über Warteschlangen und Eintrittspreise abschrecken: Wer in die Kulturgeschichte der Iren eintauchen will, muss hier durch. Aber keine Angst, dass Sie an diesem Wochenende eventuell ein paar Gläser zu viel kippen könnten. An Gelegenheiten dazu mangelt es ja nicht.

Mit dem Besuch einer weiteren Institution, dem Bewley’s Tee- und Kaffeesalon auf der Grafton Street, steht dann zwischendurch auch ein Ort auf dem Programm, wo man sich höchstens einen Irish Coffee genehmigt.