Serie, garniert mit Extra-Kren: Freud' mit "Freud"

Was geht eigentlich in dir vor Brigitte, wenn Marvin als erfolgreicher Regisseur vor dir sitzt?

Es ist unglaublich. Man glaubt immer, das ist jetzt der tollste Preis (Anm.: Deutscher Filmpreis für „4 Blocks“) und der tollste Film, und dann kommt immer noch was dazu. Man ist wahnsinnig stolz als Mutter. Ich könnt’ ihn die ganze Zeit abbusseln.

Du warst berufstätig und Alleinerzieherin. Wie ist sich das alles ausgegangen?

Größtenteils war ich Alleinerzieherin. Marvins Vater und ich haben uns zwar bis zum Ende geliebt, sind aber getrennte Wege gegangen, als das Kind zwölf Jahre alt war. Danach war es schwer, weil ich fürs Geldverdienen einen Fulltime-Job als Medizintechnikerin im AKH hatte, und danach bin ich zur Theaterprobe gefahren. Das war ein anstrengendes Leben. Man muss sehr beseelt sein von etwas, damit man das durchhält. Was hab’ ich die Schauspieler beneidet, die nur Schauspieler waren. Da hab’ ich schon acht Stunden hinter mir gehabt.

Marvin: Aber genau deshalb bist du so eine tolle Schauspielerin geworden! Weil du nicht nur in der Kunstwelt gelebt, sondern auch die Luft geatmet hast, die jeder Wiener atmet, wenn er in der Früh mit der U-Bahn nach Michelbeuern fährt. Das Wichtigste für einen Künstler ist die Reflexion aus der Welt. Lebenserfahrung ist mit Gold nicht aufzuwiegen – du hast eine unfassbare Erfahrung!