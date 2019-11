Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

New York, Mailand, Warschau: Die drei Metropolen haben wir ausgesucht, um auf Geschenkejagd zu gehen und euch die besten Shop- und Lokaladressen zu verraten. Merry Christmas in New York ist ein Mustsee vom berühmten Weihnachtsbaum vor dem Eislaufplatz am Rockefellercenter bis zu den trendigen Stadtvierteln wie Williamsburg. Buon Natale in Mailand, sauteuer, aber auch sooo endlos chic. Wesolych Swiat in Warschau mit coolen Dachbars und luxuriösen Flanierviertel, sie gilt als Geheimspot unter den Trendsettern.