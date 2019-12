Herrenzimmer: Die perfekte Happy Hour

Gedämpftes Licht, entspannte Musik, stimmige Drinks – und Smalltalk mit sympathischen Menschen. Wenn einem danach ist, sucht man meist eine Bar auf, eine American Cocktail Bar oder auch eine Hotelbar. Aber das muss nicht sein. Sofern man gerne Gastgeber spielt, kann man diesen Freuden eines perfekten Feierabends ebenso zu Hause frönen – an der Hausbar.

Damit das im Zuge des Comebacks der Hausbar mit Stil über die Bühne geht, hat die einen echten Profi um Rat gebeten: Roberto Pavlovic-Hariwijadi. Er betreibt, nein, beseelt in der Wiener Innenstadt gleich zwei American Bars – mit Charme und mit Schmäh.

Manhattans in Manhattan

„Eine sehr coole Idee“, beantwortet der Barmann spontan unsere Anfrage. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Roberto auf fact finding mission in der Heimat der gepflegten Barkultur, in New York. Nach ein paar Manhattans in Manhattan wusste der frühere Barchef der Loos Bar in der Wiener City zwar: „Die Profis in den USA mixen auch nur mit zwei Händen.“

In seiner American Bar am Bauernmarkt in Wien aber musste er doch ein paar grundsätzliche Dinge klären, bevor er auf passende Drinks zu sprechen kommt.

„Als Barkeeper ist man für die Atmosphäre an einem derartigen Abend verantwortlich“, sagt Roberto. Um auch als Amateur dieser Aufgabe gewachsen zu sein, empfiehlt der Profi daher, vor der Ausschank ein paar Minuten auf dem „Trockendeck“ einzulegen.