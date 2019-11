Backstage bei den Katzen: Reportage aus dem Ronacher

Christian Struppeck, bis 2025 mit der Leitung der Vereinigten Bühnen Wien beauftragt, war früher selbst Musical-Darsteller, Regisseur und Autor. „Zum Inszenieren bleibt mir als Intendant einfach zu wenig Zeit, aber schreiben tu ich doch immer wieder“, sagt er. Derzeit an einem Stück über Casanova, das sich richtig spannend anhört. Erfolgreich waren ja unter anderem schon seine Musicals „Ich war noch niemals in New York“ und „I am from Austria“, das sogar nach Japan exportiert wurde und dort sensationell läuft.

Männer, die es möglich machen

„Es gelingt uns zum Glück, sehr viele unserer Produktionen ins Ausland zu bringen“, erklärt Christian Struppeck, während er uns das Innenleben seines Theaters zeigt, all die Gänge und Treppen, über die Techniker, Kostümbildner, Schauspieler und Schauspielerinnen in Jogginghosen huschen. Je näher der Zeitpunkt kommt, an dem der Inspizient sein Klingelzeichen hören lässt, umso hektischer wird der Backstage-Betrieb. Aber noch ist der Platz des Inspizienten an der Seitenbühne leer: „Der hat übrigens viel mehr zu tun, als zu läuten“, erklärt Erich, seit 20 Jahren im Theater, mittlerweile als Chef der Bühnentechnik.