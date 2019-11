Auf Geschenkejagd in New York, Mailand und Warschau

New York ist das Paradies für Shopping-Addicts. Erste Anlaufstelle ist – ganz klar – die 5th Avenue. Wer nicht gerade im Lotto gewonnen hat, ist in trendigen Stadtvierteln wie Williamsburg besser aufgehoben.

Die Metropole am Hudson River ist immer für einen City-Trip gut, in der Adventzeit aber ganz besonders. Da präsentiert sich der Big Apple mit all seinen glitzernden Highlights nämlich in bester Feststimmung. Der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Eislaufplatz am Rockefeller Center deutet es schon an. Die Fifth Avenue ist auch in der kalten Jahreszeit DER Hotspot.

Mit dieser Erkenntnis ist man nicht alleine. Zwischen der 47. und 59. Straße hat sich längst ein echtes weihnachtliches Einkaufsparadies etabliert – vor allem für betuchte Klientel. Zwischendrin finden sich aber auch Shops für Jederfrau. Was auf der 5th aber immer geht, ist Window-Shopping. Die Schaufenster der edlen Marken von Gucci bis Tiffany überbieten sich in Sachen Kreativität, sind prächtig dekoriert und erzählen, jedes für sich, eine Weihnachtsgeschichte. Hier kann man einen ganzen Tag nur schauen und staunen und das gratis.

Auf der Fifth Avenue befindet sich auch das „Saks“ als geeigneter Ausgangspunkt fürs Nobel-Kaufhaus-Hopping. Weitere legendäre Anlaufstellen sind „ Bloomingdales“ in der 59. Straße und „Macy’s“ am Herald Square. Individueller shoppt man in den angesagten Vierteln von New York, die von Manhattan aus öffentlich gut erreichbar sind.

Ganz oben auf der Liste steht der Stadtteil Williamsburg in Brooklyn, wo Vintage angesagt ist. Dort finden sich jede Menge Flohmärkte, Mini-Malls und Second-Hand-Läden – und der „ Brooklyn Flea“, der nicht umsonst als „coolster Basar der Welt“ gehandelt wird. Weniger stressig als in Manhattan, dafür cooler, geht es im Meatpacking District zu. Das Viertel hat sich in den vergangenen Jahren zum Hotspot mit tollen Bars und coolen Designerläden entwickelt. Kunstgalerien und Antiquitäten-Flohmärkte sind in Chelsea daheim. Dort findet man auch die „High Line“, eine aufgelassene, begrünte Güterzugtrasse mit tollen Aussichtspunkten,

Ob Xmas-Shopping in NYC zu empfehlen ist? Sicher und besonders, wenn es schneit. Wer den Trip plant, sollte aber für „White Christmas“ die Daumen drücken.