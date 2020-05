Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Die Grenzen der Gelüste werden neu vermessen: „Sex Positivity“ nennt sich aktuell eine Bewegung, die Regeln und Tabus brechen möchte und die Körperlichkeit neu zelebriert. Zweifel sollen ausgeräumt werden, um der Liebe mehr Entfaltung zu bringen. Was hätte wohl Alex Comfort dazu gesagt? In den frühen 1970er-Jahren arbeitete der britische Arzt an einem Buch, das zu einem Weltbestseller werden sollte. „The Joy of Sex“ beschreibt verschiedene Praktiken und bildet sie in Form von mehr als 80 Illustrationen ab. Neben dem Kamasutra ist es damit zum wohl bekanntesten Buch zum Thema avanciert – und auch wenn es in digitalen Zeiten gerne belächelt wird: Es stand jahrelang auf den Bestsellerlisten, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und hat damit sehr viele Menschen und Generationen inspiriert. 2008 erschien zudem eine aktualisierte Version.

Seither hat sich in der Erotik allerdings einiges verändert. Wie wir sie heute erleben und auskosten, was die Spannung ausmacht und wie wir sie wahrnehmen, haben wir ergründet – übrigens auch, was es mit dem Vibrator um eine Million US-Dollar auf sich hat.

Aufregend wird es auch bei unserer Abenteuergeschichte, die dieses Mal in den hohen Norden führt: Wir begleiten einen Fotografen in die stillen Landschaften von Island, Grönland und auf die Färöer, tauchen ein in seine Erlebnisse und die atemberaubenden Bilder, die er von seinen Reisen mitgebracht hat. Denn auch, wenn wir es derzeit nicht selbst erleben können, so ist uns das Entdecken damit trotzdem nahe.

Na, Lust auf die neue Freizeit?