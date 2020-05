Spaß am Sex: Eine Frage der Einstellung. Und der Stellung.

Und zum Anderen stecken wir auch 50 Jahre nach „Joy of Sex“ in einer unsäglichen Sprachlosigkeit fest, die unser beziehungstechnisches Miteinander seit Generationen so mühsam macht. „Wenn er mich liebt, muss er wissen, was mich erregt. Nur wenn der andere ohne Worte herausfindet, was man braucht, ist es gut“, erklärt Beatrix Roidinger die orgiastische Sackgasse, in der wir uns befinden. „Nein, muss er nicht, und sie auch nicht“, gibt sie auch gleich die Antwort. „Denn unsere Bedürfnisse stehen nicht auf unserer Stirn geschrieben. Wenn's mal einfach so klappt, ist es super und schön, aber sich darauf zu verlassen oder es einzufordern, bringt uns nicht weiter.“

Die Hauptsache: Spaß am Sex!

Das Wichtigste, um wirklich „Joy of Sex“ zu erleben? „Wir müssen unsere eigenen Bedürfnisse erst einmal selbst kennenlernen! Viele Klienten, vor allem Frauen, haben auf die Frage, was sie denn selbst mögen, was ihnen Freude macht, sie erregt, keine Antwort. Das soll er machen – ist noch immer eine weit verbreitete Einstellung“, erklärt die Sexualtherapeutin.