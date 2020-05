Erotik im Gespräch: Fotografie, Sehnsucht & Begehren

Ein Band feiert den weiblichen und einer den männlichen Körper. Als beinahe klassischen Akt, in geometrischen Linien, abstrakt, in der Natur, gemeinsam, allein, lasziv, gelassen, provokant. Ein herrlich anachronistisches Werk in Zeiten von Wisch-und-weg-Dating und einer Flut an glattgebügelten Insta-Bildern.