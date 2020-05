Die edelsten Sextoys der Welt und wer sie erfindet

Toys als Lifestyle-Objekte

Dass modernes Sexspielzeug nicht mehr schmuddelig-billig anmutet, hat mit dem Wunsch zu tun, es „in den Mainstream zu holen“, sagt Lina Gralka, Senior Brand Strategist beim Erotikhändler „Amorelie“. „Sex and the City“ oder „Fifty Shades of Grey“ waren es, die das Thema noch selbstverständlicher gemacht haben, die Digitalisierung verstärkte den Effekt: „Das alles hat zur Enttabuisierung beigetragen“, meint Johanna Rief. Ansprüche veränderten sich: „ Sextoys wurden zu Lifestyle-Objekten, die weiblichen Bedürfnissen entsprechen“, so Lina Gralka. Sie sind es, die als Zielgruppe den Markt verändert haben. „Früher war man in Sexshops auf Pornos und die männliche Sicht fixiert, Vibratoren und Dildos haben ausgesehen wie übertriebene Penis-Imitate“, so Johanna Rief. Das sei nun anders. Masturbation wird nicht als Ersatzbefriedigung verstanden, sondern als Ergänzung. „Frauen wollen keinen Penisersatz, sondern etwas, das gut aussieht, funktioniert und Qualität verspricht.“ Was noch dazu kommt: Körperbewusstsein. „Die Menschen lassen nicht jedes x-beliebige Material an sich heran und in sich hinein“, meint Lina Gralka.