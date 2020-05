Von der Apotheke

Rund um Johanni, also Ende Juni, bin ich zu Besuch bei Clemens Busch, einem Winzer in Pünderich, die Steilhänge zwischen der Marienburg und dem Moselufer hinaufgeklettert. Die glatten Steinplatten rutschen einem unter den Füßen weg. Und blickt man dann von oben den Berg hinunter, wird einem ganz anders; vor allem beim Gedanken an die Weingartenarbeit. Flussabwärts, viele Schleifen weiter, in Leiwen, verantwortet Catharina Grans in 13. Generation die 13 Hektar des Weinguts Grans-Fassian – eben auch in der besagten steilen Trittenheimer Apotheke. Bei der von ihrem Österreich-Importeur „Trinkreif“ veranstalteten Online-Verkostung hält sie den grau-blauen Schiefer ins Kameraauge und ich fühle mich an die Mosel versetzt. Übrigens sagt die Legende der Lage eine heilende Wirkung nach. Bei dem Namen kein Wunder. Also: Bleiben Sie gesund.