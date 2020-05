Bitte gehen Sie weiter! Wandern auf Spuren großer Künstler

Wer sich auf seine Spuren begeben will, nimmt vom Cobenzl weg den Rundwanderweg auf den Kahlenberg. Die schöne Wienerwaldrunde garantiert nette Ausblicke auf die Stadt Wien. Hinweise auf Anastasius Grün finden sich auf dieser Route zwar kaum, dafür hat diese Runde einen großen Vorteil: Wer sie vorzeitig abbrechen will, hat nicht weit zu einer Öffi-Haltestelle.

Für Sieben-Meilen-Stiefel

Ein anderes Kaliber ist der Beethoven-Wanderweg. Mehr als 40 Kilometer lang, richtet er sich eher an Wanderer denn an Spaziergänger. Eine Variante davon erstreckt sich sogar über 70 Kilometer! Scheint fast so, als wäre der Titan der Töne im Besitz von Sieben-Meilen-Stiefel gewesen.

Der Beethoven-Wanderweg ist jedenfalls rot-weiß-rot markiert, zusätzlich mit der Zahl 40 gekennzeichnet und stellt die üblichen Spaziergänge des Komponisten weit in den Schatten. Auf den Wegen zwischen seinen sommerlichen Wohnsitzen in Baden und Mödling traf man den Musiker, der im Dezember vor 250 Jahren in Bonn geboren wurde, nicht selten mit Notenpapier und Bleistift an.