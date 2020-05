"Gschichtlmichtl": Haben Sie heute schon gelacht?

Quartistensolett & Postler

Stichwort nie geschriebene musikalische Werke: Die „Unendetvolle vom Schubert“ ( Helmut S.) kann man leider ebenso wenig hören wie ein „Quartistensolett“ (statt Solistenquartett, ein Freund von Celestina K.). So etwas „lockt doch keinen Ofen mehr aus dem Hund heraus“ ( Karl G. belauschte in einem Kaffeehaus zwei Kulturkritiker). Da herrscht, wie der Nachbar von Twitterant G. sagen würde, „leerende Gähne“ im Saal.

Wo waren wir gerade? Ach ja, in der Schule. „Mama, wir müssen in Religion den Jesus und seine Postler zeichnen“, erzählte der Sohn von Doris K. aufgeregt (kein Wunder, dass die Paulus-Briefe berühmt sind). Apropos Bibel. Ein bekannter Spruch lautet: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Daraus machte die Schwiegermutter von Leser Bernhard G.: „Du sollst so lange essen, bis du schwitzt“ (klingt eigentlich nicht unbedingt nach Vertreibung aus dem Paradies).

Norbert P. erzählt folgende Geschichte: „Unser 4-jähriger Sohn Arno stürmt aufgeregt ins Haus. ,Mama draußen sind zwei starke Männer, sie sagen sie bringen die Gladiatoren, auf die wir schon lange warten.“ Gemeint hat er Radiatoren für unsere Heizung.“ (Ave Cäsar, die Heizungstechniker grüßen dich).

Kinder sind auch großartige Wort-Erfinder. Zum Beispiel die Kinder von Isabel K. Sie erfanden: „Flatterling“ (Sohn) und „Bauchstockerl“ (Tochter) statt Schmetterling bzw. Katzen-Kot. „Zwergfeld“ statt Zwerchfell, sagte Franz K. als Kind, vermutlich im Versuch, besonders fein zu sprechen. Dem Sohn von Susanne P. fiel das Wort Fächer nicht ein und er half sich mit „Windbeutler“ (oft möchte man den Wind ein wenig beuteln, vor allem, wenn er in die frisch sortierten Haare fährt). „Der Mann war lange wusstbelos“, erzählte der Nachbarsbub von Johannes R. Wusstbelos, also ohnbemachtet. Der Sohn von Leser Wolfgang R. erfand das Wort „Wasserkuchen“ und meinte damit den (nicht essbaren) Strudel, der sich am Abfluss einer Badewanne bildet. Ingrid B.’s Sohn sprach vom Krankenhaus der „herzigen Brüder“ – dort geht es sicher sehr freundlich zu. Falls nicht, muss man derartige Tendenzen „im Keim erwürgen“ (die Tochter von Sonja M.).

Kastriert & masturbiert

Manchmal sagen Kinder auch etwas, ohne zu ahnen, was sie sagen. Als Herbert F. ein Schüler war, verlangte er im Geschäft ein „kastriertes Heft“ (statt kariertes). Passt zu dem, was eine Nachbarin von Monika N. über ihren Sohn sagte: „Er hat gerade masturbiert, wir sind so erleichtert“ (über die bestandene Reifeprüfung). Kollegin Leila D. berichtet, das Nachbarskind habe erklärt, es finde „Cockporn gut“ (statt Popcorn).

Und damit sind wir jetzt endgültig in schlüpfriges Gelände geraten. Uwe E. erzählt, seine Schwägerin habe ganz stolz verkündet „Schwanz macht Schlag“ (statt „Schwarz macht schlank“). Die deutsche Bekannte von Herbert F. versuchte, sich österreichisch auszudrücken und erklärte: „Ich habe die ganze Nacht geschnackselt.“ (Gemeint war natürlich: Sie hatte die ganze Nacht Schluckauf-Anfälle. Was haben Sie gedacht?). Apropos Anfälle: Von einem „lesbischen Anfall“ berichtete die Nachbarin von Katrin M. (Und das klingt doch deutlich weniger gefährlich als epileptischer Sex.)

United Condom & Grinz

Und damit zu einem weniger heiklen Thema: Geografie. Die Mutter von Leser Alfred G. sagte eines schönen Tages: „Wie heißt das Vereinigte Königreich im Original? United Condom?“ (Entschuldigung, jetzt ist es doch noch einmal passiert.)

Leser Martin S. erzählt: „Bei der U4-Station Meidlinger Hauptstraße fragten mich zwei amerikanische Girls, wie sie nach Bruck/ Leitha kämen. Ich antwortete: ,No idea, try it by hi-jacking.’ Die zwei haben mich dann so komisch angeschaut. Ich bin erst Stunden später draufgekommen, warum. Ich habe natürlich ,hitch-hiking’ gemeint.“ (Hoffentlich haben die beiden kein Flugzeug nach Bruck entführt.)

Da kann man leicht die Orientierung verlieren: „Wo müssen wir hin? Nach Grinz, oder?“, fragte Leserin Marion H., die Städte Graz und Linz vereinend. (Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wäre es um Bregenz und Lunz gegangen.)

Man weiß ja nie, wo man ankommt: „Der ist unter fernen Oliven gelandet“, sagte eine Bekannte von Martin K.

Nicht unter ferner liefen, sondern als besondere sprachliche Kostbarkeiten laufen folgende Fundstücke: „Hotel Inkontinental“ ( Ursula S.); „Depperlfleckich“ (die Schwiegermutter von Bernhard G.); „Badeplumps“ (statt Swimmingpool, die Schwiegermutter von Richard L.); „die Fetzen sprühten“ (statt „Die Funken flogen“, eine Bekannte von Petra K.); „der Prohankl“ (Leserin Regine M. macht aus Prohaska und Krankl eine Person). „Der gehört doch zum Psychopathen“, sagte der Sohn von Werner P. über einen verhaltensoriginellen Schulkollegen.

Bevor es uns auch so geht, müssen wir zum Ende kommen. Andererseits: „Wirf doch nicht gleich das Gewehr ins Getreide!“, so die Mutter von Leser Alfred G. „Ich habe die Nase satt!“ (sagte die Lehrerin von Leser Carl-Georg V. gerne). Und wir wollen ja nicht, mit den Worten von Stephan S., „am Watschenrüttel baumen“.

Gibt es eine Fortsetzung? Warten wir es ab. Wie stand kürzlich in einem Facebook-Posting zu lesen? „Der führt noch etwas im Busch.“