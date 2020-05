Warum unsere Sehnsucht nach Blumen so groß wie nie zuvor ist

Dass Blumen Seelentröster sind, weiß auch die niederländische Trendforscherin Lidewji Edelkoort. „Gerade in politisch schwierigen Zeiten vermitteln Blumen Halt und Zuversicht“, sagte sie in der Welt in Bezug auf die Finanzkrise 2008. Edelkoort prognostizierte 2019 bei ihrer halbjährlichen Trendpräsentation „Grün“ als den nächsten Megatrend. Gemeint ist damit nicht nur die Farbe, sondern ein Lebensstil, der von pflanzenbasierter Ernährung bis hin zum Hype um Zimmerpflanzen reicht. Doch Blumen werden nicht nur in Krisenzeiten geschätzt: Die ersten wurden vor 5.000 Jahren kultiviert; mit keinem geringeren Zweck, als sich an ihnen zu erfreuen. Für Künstler sind sie seit jeher Quelle der Inspiration, man denke an Vincent van Goghs ikonische Sonnenblumen oder Claude Monets Seerosen. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Neben Floristen sorgen auch die Werke von Blumenkünstlern für Aufmerksamkeit.

Vergängliche Schönheit

Die großflächigen floralen Installationen und Skulpturen der Künstlerin Rebecca Louise Law etwa sind weltweit in Ausstellungen zu sehen. Die Britin wird jedoch auch für Auftragsarbeiten gebucht, zum Beispiel für Hermès oder Tiffany. Immer aber steht das Spiel mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur im Fokus. Für ihre Installationen befestigt Law Schnittblumen an Kupferdrähten und hängt sie mit dem Kopf nach unten auf. Im Laufe der Ausstellung trocknen die Blumen dann langsam, wodurch der Prozess der Vergänglichkeit anschaulich wird. Dieser ist für Law auch das Geheimnis der Anziehungskraft von Blumen: „Sie bringen uns zurück zur Natur und dazu, in der Gegenwart zu leben. Sie verkörpern die Symbolik von Leben, Tod, der Erde und vergänglicher Schönheit.“ Die verblühten Exponate werden später von Law konserviert und zu anderen Kunstwerken weiterverarbeitet.

Rebecca Louise Law: