Sommerblüher: Einjährige Blumen und essbare Blüten

Babyhund statt Babyelefant

Zwiebeln werden dabei immer etwa zweimal so tief gepflanzt wie sie hoch sind, und immer so, dass der Trieb gleich nach oben wachsen kann (meistens etwas spitzer). Wer (im Gartenboden) besondere Angst vor Wühlmäusen hat, kann sie in Pflanzkörbe setzen, aber das hält der Terrassengärnter ihres Vertrauens für zu viel des Guten (er hat aber auch keine Wühlmäuse in seinen Töpfen). Der Abstand zwischen den Pflanzen (Zwiebel wie Stöcke) ist eine Frage des Gefühls und des Geschmacks, aber man sollte ihnen Raum für Entfaltung lassen, nicht unbedingt gleich einen Babyelefantenmeter, aber mindestens einen Babyhund.

Eines muss man berücksichtigen – schon bei Planung und Zwiebelkauf: Im Gegensatz zu Frühblühern müssen einige der Sommerblumen (z.B. Dahlien, Gladiolen, Cannas) im Spätherbst ausgraben und an einem frostfreien Ort überwintert werden. Dafür den Stängel fünf bis zehn Zentimeter über dem Wurzelhals abschneiden und die Knolle etwas getrocknet in Zeitungspapier gewickelt unter zehn Grad an einem dunklen Ort aufheben.

Aber jetzt ist mal Sommer.