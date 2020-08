Wo sich Türkis und Grün bei der Wien-Wahl duellieren

Während Türkis-Grün im Bund bereits Realität ist und auch für Wien (mitunter mit einem pinken Einsprengsel) als Koalition in der Losung ist, schenken sich die beiden Parteien in so manchem Bezirk gar nichts.

Allen voran in der Josefstadt und in Währing. Die beiden Stadtteile sind bei der Bezirksvertretungswahl im Herbst regelrechte türkis-grüne Schlachtfelder. Warum?

Weil die zwei Bezirke „gedreht“ werden könnten: die Josefstadt von Türkis auf Grün, Währing von Grün auf Türkis. Das heißt: Es geht um nichts Geringeres als das prestigeträchtige Amt des Bezirksvorstehers – also jene Funktion, die so manche Vorsteher einem Bezirkskaiser gleich ausüben.