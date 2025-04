Wienwahl 2025: Dem geschichtsträchtigen Datum alle Ehre machen

Die Wien-Wahl findet heuer an einem geschichtsträchtigen Datum statt. Am 27. April ist es genau 80 Jahre her, dass die provisorische Staatsregierung unter Karl Renner im bereits befreiten Wien die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnete.

SPÖ, ÖVP und KPÖ erklärten die Republik Österreich für „wiederhergestellt“ und den „Anschluss“ an das Deutsche Reich für „null und nichtig“.

Die demokratische Republik und damit Österreich wurde wiedergeboren.

Ein halbes Jahr später, am 25. November, wurde die erste freie Wahl nach dem Krieg abgehalten. Die Diktatur hatte ihre Spuren hinterlassen: Menschen, die schon über 30 Jahre alt waren, hatten in ihrem ganzen Leben noch nie gewählt.

„Für die Menschen war diese Wahl eine Hoffnung. Sie haben auch eine Chance darin gesehen, man hat sehr überzeugt gewählt. Viele durften und konnten davor gar nicht wählen“, sagte Christian Rapp, Wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums. Man habe „das Gefühl gehabt, dass man mit dieser Wahl Weichen stellen konnte, für das Land und für einen selber“.

Die Wahlbeteiligung lag bei 94 Prozent.