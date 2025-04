Ich habe vorgeschlagen, den Wahltermin auf April zu legen, weil schon am Abend der Nationalratswahl einige Politiker anderer Parteien angekündigt haben, ab jetzt gibt es Wahlkampf in Wien. Und ich wollte der Wiener Bevölkerung einen monatelangen Wahlkampf ersparen und sicherstellen, dass wir noch vor dem Sommer eine stabile, tragfähige Stadt- und Landesregierung haben. Es ist wichtig, dass wir eine starke Wiener Regierung haben, die auf Augenhöhe mit den Vertreterinnen und Vertretern des Bundes verhandeln kann, egal, wie die Bundesregierung politisch zusammengesetzt ist.

Bildung, Gesundheit, Sicherheit. Viele Parteien haben im Wahlkampf ähnliche Forderungen. Sind alle Parteien austauschbar?

Wenn man genauer hinschaut, gibt es schon starke Unterschiede. Uns geht es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich kann für die SPÖ Wien ins Treffen führen, dass wir bewiesen haben, dass wir viele dieser Herausforderungen auch meistern können. Sonst wären wir im internationalen Vergleich nicht an der Spitze, was den leistbaren Wohnraum betrifft, sonst hätten wir nicht ein Gesundheitswesen, das so attraktiv ist, dass viele Menschen aus anderen Bundesländern zu uns kommen, um hier behandelt zu werden. Und wir haben noch viel vor für die Zukunft.

Welche Note würden Sie dem Bildungssystem in Wien geben?

Ich gebe generell keine Noten. Es ist viel gelungen, aber es gibt auch große Herausforderungen. Ich habe darum vorgeschlagen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen besonderen Schwerpunkt in der Ausbildung für mehr pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Wir werden die Deutschförderkräfte im Kindergarten verdoppeln. Ich habe gezeigt, dass in Pflegeberufen solche Maßnahmen erfolgreich sind.