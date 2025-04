Wer darf bei der Wien-Wahl heuer wählen?

Wählen dürfen in Österreich grundsätzlich alle österreichischen Staatsbürger, die spätestens am Wahltag 16 Jahre alt sind. EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, sind nur bei Gemeinderatswahlen – in Wien sind das die Bezirksvertretungswahlen – wahlberechtigt.

Fast die Hälfte mancher Bezirke ohne Wahlrecht

In der Bundeshauptstadt sind also immer mehr Personen vom Wahlrecht ausgeschlossen: Rund 611.000 Menschen – also 35,6 Prozent der Wiener im wahlfähigen Alter – dürfen bei der kommenden Wahl am 27. April ihre Stimme nicht abgeben. In einigen Wiener Bezirken ist fast die Hälfte der Bewohner ohne Wahlrecht.