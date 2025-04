Wahlkabine.at-Gründer: "Wir wurden als Provokation wahrgenommen"

Wie wurde Ihre Initiative von den politischen Parteien aufgenommen?

Wir wurden natürlich vor allem als Provokation wahrgenommen, wie das halt so üblich ist in Österreich. Weil: „Da könnt ja jeder kommen!“. Anfangs haben wir daher gezittert, ob uns die Parteien unsere Fragenkataloge überhaupt beantworten.

Gab es jemanden, der sich besonders erregt hat?

Ich kann stolz sagen: Sie hassen uns alle. In der Anfangszeit hatte ich durchaus Nachrichten auf meiner Mailbox, in der man mir „unter Freunden“ riet, „das jetzt endlich abzudrehen“. Irgendwann kam die Akzeptanz. Auch weil wir den Parteien signalisiert haben, dass wir die Fragen notfalls selbst für sie beantworten, wenn sie nicht liefern.

Das besondere an Ihrem Modell ist, dass die Eigenangaben der Parteien nochmals von Experten überprüft und bewertet werden.

So manche Partei hat bereits versucht, unser System auszutricksen. Da haben dann schlaue Mathematiker in den Parteizentralen überlegt, mit welchen Antworten man am meisten Zustimmung herausholen kann. Das ist der Grund, warum wir keine Angaben ungeprüft übernehmen. Das ist das Besondere gegenüber anderen Votingtools: An unseren Sitzungen nehmen Wissenschafter und Medien teil, alle haben davor ausführlich recherchiert und diskutiert. Das ist echte Qualitätssicherung. Das können nur Menschen. Das schafft keine KI.