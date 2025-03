Jugendbanden in Wien als Problem: Wenn Teenager straffällig bleiben

Mehr als ein Jahr sollen die Jugendlichen in Liesing eine junge Frau erpresst und vergewaltigt haben. Ein weiterer Fall von Jugendkriminalität, der die Stadt schockiert. Vor allem weil vier der fünf jungen Männer, die nun in U-Haft sitzen, schon zuvor bei der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) bekannt waren.

Die Familien der Burschen bekamen Unterstützung in Form von Erziehungsberatung, bezahlter Psychotherapie, finanzieller Beratung und Anti-Gewalttrainings. All das scheint aber nichts – oder nicht genug – gebracht zu haben. Warum?

„Ich finde, man sollte vor allem die Eltern wieder mehr in ihrem Erziehungsauftrag stärken und fördern. Momentan übernehmen oft Lehrer diese Aufgabe.“ Zusätzlich müsse man das Umfeld mitbedenken: „Eine Methode wäre, die Jugendlichen viel intensiver zu betreuen. Eine andere, sie aus ihrem Umfeld herauszunehmen. Weil auch wenn Gespräche mit Therapeuten oder Streetworkern gut funktionieren und sie die Inhalte aufnehmen, am Ende des Tages kommen sie doch wieder in ihre Familie zurück, wo oft Gewalt vorherrscht, oder bestimmte Rollen- bzw. Frauenbilder“, betont der Experte. Er könnte sich auch verpflichtende Programme vorstellen.

Bei diesen Jugendlichen handle es sich laut Reiner meist um lose Zusammenschlüsse. „Diese Kinder und Jugendlichen kennen sich zwar, sind aber selten befreundet. Man fühlt sich eher verbunden, weil man ähnliche Erfahrungen gemacht hat.“ Da könne es um Hass gegen die Polizei oder die Eltern gehen. „Heute ist es so leicht wie noch nie zuvor, auf Gleichgesinnte zu treffen. Die Jugendlichen lernen sich entweder auf Social Media, in der Schule oder im Park kennen“, so Reiner.

„Das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen“, sagt Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA 11 . „Welche Angebote müssen wir noch schaffen, um diese Jugendlichen zu erreichen?“ Mit „diesen Jugendlichen“ meint Pöschmann jene 20-30 Minderjährigen – meist Burschen – in Wien, die die Angebote nicht annehmen wollen oder können. Letzteres meist aufgrund ihrer Traumata, die von Fluchterfahrung bis Gewalt in der Familie oder Vernachlässigung reichen.

Was aber, wenn die Jugendlichen schon über 14 Jahre alt und somit strafmündig sind? Dann ist oft die Justiz am Zug – und damit meist auch die Bewährungshilfe. Von den 12.000 Klienten, die der Verein „Neustart“ (also die Bewährungshilfe) betreut, sind ein Drittel Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren, sagt Sprecher Thomas Marecek. Die „Probezeit“ stellt für die Gerichte vor allem für diese Altersgruppe eine sinnvolle Maßnahme dar.

Acht Prozent der Bewährungen werden widerrufen

Auch zwei jener fünf jungen Männer, die nun aufgrund der Tat in Liesing in U-Haft sitzen, hatten bereits einen Bewährungshelfer. Zum konkreten Fall und ob die Jugendlichen ihre Auflagen erfüllt haben oder nicht, kann Marecek von „Neustart“ nicht sagen. Insgesamt sei es aber so, dass die bedingte Strafnachsicht (also die Bewährung) bei acht Prozent der Klienten von „Neustart“ widerrufen werde. Etwa weil sich jemand nicht an die Weisungen gehalten habe.