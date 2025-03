Nach SPÖ-Forderung: Kann die Stadt Wien tatsächlich die Polizei übernehmen?

Finanziert werden sollte eine mögliche Übernahme der Polizei durch die Stadt laut dem Bürgermeisterbüro übrigens über den Finanzausgleich, also durch den Bund.

In Bregenz oder Baden gibt es bereits so eine Stadtpolizei. Wichtig dabei ist auch eine gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei: „Diese funktioniert ausgezeichnet. Es gibt keine Konkurrenz. Wir nehmen auch an den Ausbildungen des BPK Baden und der LPD teil“, erklärt Oberst Walter Santin, Leiter der Stadtpolizei Baden.