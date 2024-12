Umfrage: Die Hälfte der 16-Jährigen fühlt sich in Wien nicht sicher

Die Stadt Wien will ihre Kinder- und Jugendstrategie erneuern. Im Vorfeld wurden darum 5- bis 20-Jährige bei einer groß angelegten Umfrage um ihre Meinung gebeten. Dieser wurde von "Wienxtra" in Zusammenarbeit mit dem IFES-Institut durchgeführt.

Das Gute vorweg: 86 Prozent leben sehr gerne oder eher gerne in Wien. Bei der Frage, was man am besten in Wien findet, gaben 58 Prozent Freizeitmöglichkeiten an. Den größten Verbesserungsbedarf sahen die Kinder beim Stadtbild, 36 Prozent entschieden sich für diese Antwortmöglichkeit. Hitze als großes Problem Die Hitze im Sommer nehmen mehr als 2 Drittel als großes oder eher großes Problem wahr, ebenso Schmutz oder Müll im öffentlichen Raum. Ein Thema, das laut den Ergebnisse dringend angegangen werden sollte, ist die Sicherheit. Den schlechtesten Wert hatte diese bei den 16- und 17-Jährigen. Mehr als die Hälfte, 52 Prozent, gaben an, sich „gar nicht sicher“ oder „eher nicht sicher“ zu fühlen.

Kinder aller Altersstufen würden sich mehr Kontrolle wünschen, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Auch mehr Beleuchtung wäre gewünscht: Dazu gab es auch einige ausformulierte Anmerkungen wie „Mehr Beleuchtung in Hauseingängen, damit sich da niemand verstecken kann, der einen überfällt“ oder „Mehr Straßenlaternen in Parks, damit meine Schwester am Heimweg sicher ist“. Ab der 7. Schulstufe sagten zudem 7 Prozent, dass sie sich wünschen würden, dass die „Unsicherheit, ausgelöst durch als fremd erlebte Menschen“ verringert werde.

Ein Drittel fühlt sich in Schule nicht wohl Am Zufriedensten sind Kinder und Jugendliche mit ihrem Freundeskreis (85 Prozent) und in der Familie (84 Prozent). Die Situation in der Schule wird hingegen am schlechtesten bewertet. Nur 70 Prozent sind „sehr“ oder „eher zufrieden“. Rund ein Drittel fühlt sich also nicht wohl. Das liegt unter anderem daran, dass viele Jugendlichen nicht das Gefühl haben, ihre Interessen und Bedürfnisse in der Schule einbringen zu können. 31 Prozent fühlen sich dort nicht gehört; in der Familie liegt dieser Wert nur bei 14 Prozent. Heute, Mittwoch, findet im Rathaus das Kinderparlament statt, wo auf Basis der Umfrage Themen und Ziele definiert werden sollen. 90 Delegierte des Jugendparlaments und 235 Kinder des Kinderparlaments werden dabei sein.