Warum es in Wien viel weniger Morde und Gewalt gibt als früher

Die Leiter der Mordgruppe im Sicherheitsbüro (heute Landeskriminalamt) waren ständig in den Medien und früher wegen ihrer häufigen Auftritte bekannt in der ganzen Stadt. Es gab Berühmtheiten wie den Kriminalisten Georg Rabensteiner, der an mehreren tödlichen Schießereien mit Drogendealern beteiligt waren.

Dass Wien früher einmal sicherer war, wird in sozialen Medien und auf den Stammtischen gerne verbreitet, ist aber schlichtweg Unsinn. Alleine zwischen 1975 und 1985 gab es 16 Terroranschläge in der Stadt. Die PLO, der Terrorist Carlos oder die RAF verbreiteten Angst und Schrecken. Serienmörder wie Jack Unterweger, Wolfgang Ott oder Elfriede Blauensteiner trieben später ebenso ihr Unwesen, Schüsse in Rotlichtgegenden wie dem Gürtel waren keine Seltenheit. 1991 wurden etwa zwei Polizisten ermordet.

Die Ursachen für die Rückgänge sind vielfältig: So gab es damals eine illegale Glücksspielszene (mit dem Spiel Stoß ), Jugendbanden oder die Ost-Mafia waren aktiv. Auch generell war die Gewaltbereitschaft höher - in den 70ern wurden rund 70.000 Menschen pro Jahr wegen Körperverletzung verurteilt, heute sind es nur noch rund 6000.

In den 70er-Jahren wurden rund 40 Morde pro Jahr in Wien registriert, die höchste Zahl überhaupt gab es laut Statistik Austria 1984 mit 57 Bluttaten. Der Einbruch in der blutigen Bilanz begann erst Ende der 90er-Jahre.

Seit dem Jahr 2008 wurden jedenfalls nie mehr wieder über 20 Morde gezählt, 2020 sogar als absoluter Tiefpunkt nur noch acht. Dass in der offiziellen Kriminalstatistik 14 Fälle zu finden sind, hat einen einfachen Grund: Die Polizei stuft Todesfälle eher als Mord ein, um entsprechende Ermittlungen voranzutreiben. Vor Gericht werden diese aber eben mitunter als Notwehr oder Körperverletzung mit Todesfolge gewertet, das betrifft etwa jeden dritten Mordfall.

Diese oft unterschiedlichen Zählweisen machen auch internationale Vergleiche obsolet. Fix ist jedenfalls, dass Österreich keine besonders hohe Zahl an Frauenmorden hat, die heute allesamt fälschlicherweise als Femizide bezeichnet werden. Tatsächlich ist es gerade in hochtechnisierten und sicheren Ländern (mit strengen Waffengesetzen) oft so, dass es keine blutigen Bandenkämpfe und deshalb weniger männliche Opfer gibt. Neben Österreich ist das beispielsweise auch in der Schweiz oder Südkorea so, dass es deshalb etwas mehr Tötungsdelikte an Frauen gibt.

Bemerkenswert ist auch, dass in Wien die Zahl der Gewalttaten so stark gesunken ist, obwohl die Bevölkerung von 1,6 Millionen (1970) auf über zwei Millionen heute gestiegen ist. Grund dafür ist vor allem der Zuzug von Gastarbeitern und Flüchtlingen. Lebten 1961 lediglich 1,4 der Bevölkerung mit einem ausländischen Pass in der Stadt, so sind es mittlerweile 35,4 Prozent. Dennoch ist die Zahl der Morde auf fast ein Drittel gesunken.

Laut Mercer-Studie ist Wien aktuell sogar die 6.-sicherste Stadt der Welt. Angeführt wird das Ranking von Luxemburg, gefolgt von Helsinki, Basel, Bern, Zürich - und dann kommt schon Wien.