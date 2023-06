Das Mordrätsel beim Russendenkmal am Schwarzenbergplatz

Als die Beamten erste Untersuchungen am Tatort durchführten, fiel ihnen ein Verdächtiger auf. Es handelte sich um einen unterstandslosen Niederösterreicher. Johann G. (30) gab an, am Schwarzenbergplatz mit einem anderen Mann verabredet zu sein. Bei einem Baum hinter dem Russendenkmal befand sich außerdem eine Tasche mit Schlosserwerkzeug, die dem Unterstandslosen G. gehörte. Der Mann wurde festgenommen. Obwohl die Polizei meinte, Fußspuren des Niederösterreichers nicht nur beim Versteck der Tasche, sondern auch in der Nähe des Mordopfers identifizieren zu können, reichte die Beweislage nicht.

Gegen ihn als Mörder sprach jedenfalls die Spurenlage, die ja Richtung Naschmarkt deutete und nicht daraufhin, dass der Mörder beim Tatort geblieben war. Oder war er zurückgekehrt, wie es Verbrecher durchaus tun?