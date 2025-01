Wiener Polizist macht im Schnitt 49 Überstunden pro Monat

Im vergangenen Jahr fielen so allein in der Bundeshauptstadt zwei Millionen Überstunden für die 7.278 Beamtinnen und Beamten an. Überstunden werden bei der Polizei grundsätzlich finanziell abgegolten.

Die Zwei-Millionen-Marke wurde bereits in den vergangenen Jahren erreicht, im Pandemiejahr 2020 fielen mit 1,78 Millionen vergleichsweise wenig Mehrdienstleistungen an, wie es polizeiintern heißt.

Musste ein Wiener Polizist bzw. eine Polizistin im ersten Pandemiejahr pro Monat im Schnitt 28 Überstunden leisten, so waren es 2021 33 und 2022 insgesamt bereits 35 Überstunden. Ein großes Problem bei den Mehrdienstleistungen seien kurzfristige Kommandierungen.

Tagelange Veranstaltungen

„Wenn der Dienst zum Beispiel um 18 Uhr endet und man erst im Lauf des Tages darüber informiert wird, dass man doch bis zu zwölf Stunden länger bleiben muss, sorgt das für Frust“, sagte etwa Walter Strallhofer, Vorsitzender der sozialdemokratischen Polizeigewerkschaft (FSG). Die meisten Überstunden fallen bei größeren Kundgebungen bzw. Veranstaltungen an. „Insbesondere bei jenen, die mehrere Tage dauern, wie beispielsweise beim Donauinselfest“, erklärte Dittrich.

Um der massiven Anzahl an Überstunden entgegenzusteuern und den Polizistenmangel an sich zu bekämpften, startete das Innenministerium eine große Personaloffensive. Im vergangenen Jahr wurden in Wien laut Innenministerium mehr als 800 Polizeischüler in die Grundausbildung aufgenommen.